Іспанія

Тренер не дав конфлікту розгорітися.

Наразі Андрій Лунін підміняє Кепу Аррісабалагу, який отримав травму та поки не може грати. Після матчу Ла Ліги проти Кадіса, у котрому Лунін відстояв на нуль та здійснив декілька яскравих сейвів, головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що як тільки Кепа відновиться після травми, він замінить Андрія у стартовому складі "вершкових".

Багато гравців Реалу висловили підтримку українському воротареві, який не раз рятував команду від пропущених голів. Повідомлялось, що футболісті вважають, що Анчелотті вчинив неправильно.

Тепер же Marca повідомляє, що Анчелотті провів особисту розмову з Луніним. Тренер зрозумів, що після його слів виникла проблема та захотів відразу її вирішити.

Анчелотті сказав Луніну, що він поважає та цінує його роботу, але для нього на даний момент першим номером залишається Кепа. Як тільки іспанець відновиться, він повернеться до стартового складу, тоді як Андрій вирушить на лаву запасних.

Сьогодні Реал проведе матч з Наполі у рамках Ліги чемпіонів. Лунін очікується у стартовому складі.