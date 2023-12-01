Чекати "блаугранас" не збираються.
Феліш та Канселу, Getty Images
01 грудня 2023, 20:41
Барселона хоче взимку оформити повноцінний перехід двох орендованих гравців. Мова йде про Жоау Феліша, контракт якого належить мадридському Атлетіко та Жоау Канселу, який пов'язан угодою з Манчестер Сіті. Таку інформацію надає Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу вважає придбання Феліша, стратегічно важливим завданням. Те саме стосується захисника Жоау Канселу.
У зв'язку з цим каталонці обмірковують варіант із викупом обох футболістів у січні, поки на тлі їхніх вдалих виступів не зросла ціна та попит на них.