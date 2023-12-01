Футболісту подобаються виступи у складі команди.
Жоау Феліш - Getty Images
01 грудня 2023, 22:56
Жоау Феліш прокоментував свої виступи у Барселоні - повідомляє ESPN.
"Звичайно, я віддаю перевагу нинішньому стилю в Барселоні, як і кожен гравець. Якщо ви запитаєте також футболістів з Атлетіко, то вони напевно воліли б проводити більше часу в атаці.
Якщо вони не відповідають на це, вони брешуть".
Наразі форвард перебуває в оренді з Барселони.
Цього сезону він провів 16 матчів в усіх можливих турнірах та оформив 7 результативних дій.