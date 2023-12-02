Іспано-французький серіал продовжується.
Мбаппе, Getty Images
02 грудня 2023, 13:34
Мадридський Реал збирається ще раз спробувати домовитись із нападником ПСЖ Кіліаном Мбаппе. Про це повідомляє Relevo.
Джерело зазначає, що "королівський" клуб у січні 2024 року має намір зробити останню пропозицію нападнику парижан. В разі відмови, мадридський клуб остаточно переключиться на інших виконавців.
Умови будуть достатньо привабливими для того, щоб переконати француза переїхати до Мадриду і жодних довгострокових обговорень, здатних спровокувати хвилю непотрібних чуток, не планується.
Діючий контракт 24-річного нападника з клубом діє до літа наступного року.
Цього сезону, Кіліан Мбаппе зіграв за ПСЖ 17 матчів, забив 17 голів та віддав дві гольові передачі.
Раніше повідомлялося про серйозну зацікавленність у Мбаппе з боку англійського Ліверпулю.