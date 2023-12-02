Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Атлетік - Райо Вальєкано - Getty Images
02 грудня 2023, 19:24
Атлетік вдома розгромив Райо Вальєкано. В першому таймі рахунок відкрив Горка Гурусета, а в другій половині зустрічі колектив з Більбао забив ще тричі.
Наразі команда Ернесто Вальверде посідає п'яту сходинку. Опонент знаходиться на 11 місці.
Атлетік — Райо Вальєкано 4:0
Голи: Гурусета, 23, Еспіно, 47, автогол, І. Вільямс, 64, Н. Вільямс, 68
Атлетік: Сімон — де Маркос (Берчіче, 74), Вівіан (Ноласкоїн, 84), Паредес, Лекуе — Еррера, де Галаррета (Прадос, 81) — І. Вільямс (Беренгер, 80), Сансет (Муньяїн, 75), Н. Вільямс — Гурусета
Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балью, Мумін, Лежен, Еспіно — Сісс, Валентін (Перес, 55) — Паласон (Трехо, 55), Лопес (де Фрутос, 55), Гарсія — Камельйо (Фалькао, 69)
Попередження: Вівіан — Еспіно, Фалькао