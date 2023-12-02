У рамках 15 туру Реал на своєму полі приймав Гранаду.

Мадридський клуб без проблем впорався з опонентом, а Андрій Лунін провів усі 90 хвилин на полі.

Огляд матчу

Реал Мадрид — Гранада 2:0 

Голи: Діас, 26, Родріго, 57 

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль (Лукас, 46), Рюдігер, Алаба, Менді — Діас (Пас, 88), Кроос, Беллінгем, Вальверде — Хоселу (Себальйос, 70), Родріго (Гарсія, 85) 

Гранада: Р. Фернандес (Феррейра, 11) — Санчес, Манафа (Петрович, 64), Мікель, Торрент, Нева — Узуні (Вайссман, 64), Гумбау, Руїс, Сарагоса (А. Фернандес, 83) — Боє (Пуертас, 83) 

Попередження: Беллінгем, Рюдігер — Гумбау. 