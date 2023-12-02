Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 2 грудня 2023 року, 19:30.
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02 грудня 2023, 22:55
У рамках 15 туру Реал на своєму полі приймав Гранаду.
Мадридський клуб без проблем впорався з опонентом, а Андрій Лунін провів усі 90 хвилин на полі.
Огляд матчу:
Реал Мадрид — Гранада 2:0
Голи: Діас, 26, Родріго, 57
Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль (Лукас, 46), Рюдігер, Алаба, Менді — Діас (Пас, 88), Кроос, Беллінгем, Вальверде — Хоселу (Себальйос, 70), Родріго (Гарсія, 85)
Гранада: Р. Фернандес (Феррейра, 11) — Санчес, Манафа (Петрович, 64), Мікель, Торрент, Нева — Узуні (Вайссман, 64), Гумбау, Руїс, Сарагоса (А. Фернандес, 83) — Боє (Пуертас, 83)
Попередження: Беллінгем, Рюдігер — Гумбау.