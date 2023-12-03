Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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03 грудня 2023, 00:24
У рамках п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги між собою грали Осасуна та Сосьєдад.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не спромоглися виявити.
Осасуна — Сосьєдад 1:1
Голи: Мой Гомес, 2 — Садік, 41.
Осасуна: Еррера – Аресо, Давід Гарсія, Катена, Крус (Відаль, 75), Мохіка (Еррандо, 55) – Орос (Рауль Гарсія, 75), Торро, Мой Гомес – Рубен Гарсія (Монкайола, 64), Будимир (Авіла, 75).
Сосьєдад: Реміро – Траоре, Субельдія, Ле Норман, Тірні (Муньйос, 74) – Субіменді – Браїс Мендес, Меріно, Барренечеа (Захарян, 16, Андре Сілва, 88) – Кубо, Садік (Оярсабаль, 75).
Попередження: Катена, 58, Будимир, 61, Рауль Гарсія, 86 – Тірні, 49, Кубо, 65, Ле Норман, 84.