Іспанія

Завершився ще один поєдинок 15-го туру чемпіонату Іспанії.

У рамках п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги Мальорка приймала Алавес. Виявити сильнішого команди не були спроможні.

У першому таймі гості виглядали трохи краще за господарів поля, але втілити свою перевагу у голи не зуміли. У другій половині поєдинку Мальорка все ж перехопила ініціативу, але також не досягла бажаного результату.

Мальорка — Алавес 0:0

Попередження: Санчес, 24, Ндіає, 36, С. Коста, 46, Морланес, 90+7 — Гєвара, 27, Абкар, 73

Мальорка: Райкович — Санчес (Ларін, 46), Гонсалес (Маффео, 77), Вальєнт, Раільйо, Х. Коста (Лато, 67) — Дардер, Маскарель, С. Коста (Морланес, 67) — Пратс, Ндіає (Л'ябрес, 86)

Алавес: Сівера — Горосабель, Абкар, Марін, Лопес — Бланко, Гєвара (Бенавідес, 83) — Ріоха (Дуарте, 75), Гуріді (Хаджи, 75), Реббаш (Сола, 67) — Омородіон (Гарсія, 83)