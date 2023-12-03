Іспанія

Завершився ще один поєдинок 15-го туру чемпіонату Іспанії.

У рамках п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги Севілья приймала Вільярреал на Естадіо Рамон Санчес Пісхуан.

У першому таймі більш впевнено виглядали господарі поля, але голами команди глядачів не порадували. Всі результативні удари сталися ближче до кінця зустрічі. Спочатку Салас все ж вивів Севілью вперед, а вже за дві хвилини Моралес відновив паритет. Вільярреал міг виривати перемогу наприкінці матчу, але гол Бреретона скасували через порушення правил.

Севілья — Вільярреал 1:1

Голи: Салас, 75 — Моралес, 77

Попередження: Соу, 45+3, Санчес, 52, Ракітич, 90+6 — Педраса, 45, Альтіміра, 54

Севілья: Дмітрович — Санчес, Ньянзу (Салас, 72), Гудель, Акунья (Педроса, 46) — Соу, Фернандо (Торрес, 90+3), Ракітич — Окампос, Ен-Несірі, Лукебакіо

Вільярреал: Йоргенсен — Фойт, Альбіоль, Куенка, Педраса — Альтіміра (Капу, 71), Комесанья (А. Морено, 71, Ахомаш, 84), Парехо (Коклен, 84), Баена — Ж. Морено, Моралес (Бреретон, 87)