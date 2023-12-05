Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера наближається до екватору. Реал продовжує перебувати в ролі лідера, Барселона виграє непростий матч.

Результати туру

Жирона здобула непросту перемогу над Валенсією

Матч Жирона та Валенсії сприймався не лише в контексті можливого повернення несподіваного лідера на вершину турнірної таблиці, а і протистояння між українськими футболістами обох колективів.

Вийшло не надто вдало, бо Артем Довбик не забив та більше часу перебував в офсайді, а Віктор Циганков дуже старався виконати хоча би якусь результативну дію, проте зробити це в даному поєдинку не вдалося. Роман Яремчук вийшов на заміну у другому таймі, а його конкурент Уго Дуро знову відмітився голом і точно не покращив настрій форварду національної збірної України.

Окрім цього м'яча Валенсія могла забивати ще та практично нічого не дозволяла створювати опоненту, поки колективу Мічела не вийшло змінити хід гри ближче до її завершення.

Двічі забивав Крістіан Стуані, справжній ветеран цього клубу, що забив у типовому для його позиції стилі, грамотно відкрившись під передачу у штрафному майданчику.

Важлива перемога на власному стадіоні Монтоліві дозволила не відпустити Реал у відрив, який виграв свою зустріч.

Реал впевнено переграв Гранаду

Після вимогливих матчів з Кадісом і Наполі Реал зміг провести менш важкий поєдинок. Гранаді практично нічого не вдалося створити.

Мадридський клуб грав надто повільно, не створював багато хороших моментів, і компактна оборона Гранади справлялася. Відповіді опонента не було, але все змінила дія Браїма Діаса та Тоні Крооса, що завершилася першим голом. По-перше, Реал не поспішав і міг легко контролювати результат. Другий гол був формальністю, з якою господарі поля чекали до другого тайму.

Андрій Лунін особливо не мав роботи та провів черговий хороший матч. Якщо говорити більш комплексно, весь колектив провів доволі впевнений поєдинок.

Були деякі питання до рішень головного рефері, проте враховуючи перевагу віце-чемпіона Іспанії це не стало настільки важливим фактором. Перший удар по воротах команди Карло Анчелотті відбувся лише перед завершенням поєдинку на Сантьяго Барнабеу.

Мадридський Реал непогано прийшов дистанцію після попередньої міжнародної перерви. Виграв у Кадіса, Наполі та Гранади, забив 9 голів і набрав необхідну кількість пунктів. Далі буде більш легкий календар, який може дозволити створити ще більший відрив від опонентів. Наступний поєдинок відбудеться на виїзді проти Бетіса.

Барселона змогла обіграти Атлетіко

Виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів завершилися успішно для Барселони. Перемога над Порту практично гарантувала перше місце, хоча сама гра з португальцями, звичайно, не вразила вболівальників. Далі планка була піднята, коли вони зіткнулися з Атлетіко, який був у вражаючій формі у лізі. Хаві вирішив повторити схему з матчу проти португальської команди у чемпіонській лізі, ​​але в перед матчем Іньїго Мартінеса довелося замінити на Андреаса Крістенсена. Датський захисник приєднався до обороного блоку з трьох футболістів, у якому певне місце займають Жюль Кунде та Рональд Араухо. Жоау Канселу і Рафінья були розташовані на флангах, а Педрі, Френкі де Йонг і Ілкай Гюндоган зіграли в півзахисті. У передній лінії зіграли Жоау Феліш та Роберт Левандовські.

Барселона на великому ентузіазмі розпочала матч і на перших хвилинах Рафінья мав чудову нагоду, але його удар був більше схожий на навіс. Як підсумок, він абсолютно ні до кого не дійшов. На шостій хвилині Левандовські пробив головою, втім форвард не влучив у ворота. На 12-ій хвилині була ще краща нагода після навісу Кунде, але знову не вийшло точно нанести даний удар.

На 28-й хвилині Рафінья блискуче протягнув м'яч і відпасував на Феліша, який пройшов захисника і перекинув Облака на виході з воріт. На 33-й хвилині Маріо Ермосо опинився у штрафному майданчику Барселони і пробив у бік дальньої штанги. Через мить постріл Антуана Грізманна заблокував Френкі де Йонг. У доданий час Левандовські вдарив по м'ячу головою, але він пролетів вище поперечини. Взагалі Роберт змарнував декілька чудових можливостей.

На початку другого тайму обидві команди обмінялися своїми моментами. Проте забити не вдавалося. На 61-ій хвилині Альваро Мората був близький до голу, випередивши Іньякі Пенью та Рональда Араухо. Далі Жюль Кунде блискуче вбіг у штрафний майданчик, але довго зволікав з рішенням і в підсумку його прохід зупинили захисники. Тим часом Хаві вирішив зробити перші зміни. На полі з'явилися Ферран Торрес і Ламін Ямаль, які замінили дует Жоау Феліша і Рафіньї.

Атлетіко продовжував робити спроби зрівняти рахунок, наприклад, Мемфіс Депай виконав штрафний, і Іньякі Пеньї довелося докласти чимало зусиль, щоб дотягнутися до м'яча та відбити його на поперечину. У доданий час Анхель Корреа мав забивати, але він пробив прямо у воротаря Барселони. Господарі відразу пішли в контратаку і, маючи чисельну перевагу, змарнували нагоду. Можливо, команда Хаві могла виступити дещо краще, але були фрагменти дійсно хорошої гри, якої вистачило для перемоги. Вдалося поки що обійти конкурента в таблиці.

Коротко про інші матчі туру:

Лас-Пальмас зміг обіграти Хетафе (2:0). Вдалося скористатися чисельною більшістю та забити окрім першого голу авторства Хуліана Араухо другий м'яч у другій половині зустрічі авторства Крістіан Еррера.

Атлетік вдома розгромив Райо Вальєкано (4:0). В першому таймі рахунок відкрив Горка Гурусета, а в другій половині зустрічі колектив з Більбао забив ще тричі.

Осасуна вдома зіграла внічию із Реал Сосьєдада (1:1). Команди обмінялися голами, але переможця так і не спромоглися виявити.

Мальорка зіграла нульову нічию із Алавесом (0:0). У першому таймі гості виглядали трохи краще за господарів поля, але втілити свою перевагу у голи не зуміли. У другій половині поєдинку Мальорка все ж перехопила ініціативу, але також не досягла бажаного результату.

Альмерія та Бетіс переможця не виявили (0:0). Альмерія отримала непогану можливість здобути першу перемогу у сезоні завдяки вилученню Бельєріна ще на 27-й хвилині матчу. У підсумку, Бетіс втримав нульову нічию, не дозволивши господарям поля відзначитися.

Севілья та Вільярреал зіграли результативну нічию (1:1). У першому таймі більш впевнено виглядали господарі поля, але голами команди глядачів не порадували. Всі результативні удари сталися ближче до кінця зустрічі. Спочатку Салас все ж вивів Севілью вперед, а вже за дві хвилини Моралес відновив паритет. Вільярреал міг виривати перемогу наприкінці матчу, але гол Бреретона скасували через порушення правил.

Сельта та Кадіс зіграли результативну нічию (1:1). Господарі та гості обмінялися голами, але переможця так і не виявили. Зазначимо, що з 33 хвилини поєдинку Кадіс грав у меншості.

Цікаві факти та статистика



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Інша статистика

Найкращий гол 15-го туру Прімери

Ніко Вільямс (Атлетік Більбао)

Умар Садік (Реал Сосьєдад)

Найкращий гравець 15-го туру Прімери

Жоау Феліш (Барселона) — переможний гол у ворота Атлетіко

Символічна збірна 15-го туру Прімери

Таблиця

Розклад наступного туру Прімери