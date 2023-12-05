Іспанія

Вінгер дав свій коментар.

Ламін Ямаль припустив, що одного разу повторить успіхи Ліонеля Мессі.

Вінгер Барселони отримав приз The Youngest від Tuttosport. Він посів друге місце, поступившись лише Джуду Беллінгему.

"Це важлива нагорода. Перша, яку я отримав на міжнародному рівні. Я хотів би виграти справжній приз, стати кращим.

Я знаю про цю нагороду і бачив, хто її отримував. Серед переможців був навіть Мессі.

Мессі – мій кумир. Він завжди ним був і, як і раніше, залишається ним і тепер, коли я граю за Барселону. Він надихав мене.

Іншого кумира в мене ніколи не було. Якось я сфотографувався з Мессі – тоді я був невідомим. Можливо, якось я стану як він", — наводить слова Ямала Goal.

У поточному сезоні Ямал провів 15 матчів у Ла Лізі: на його рахунку один гол та один асист.