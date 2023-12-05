Іспанець продовжить керувати лігою.
Хав'єр Тебас, Getty Images
05 грудня 2023, 18:57
Ла Ліга оголосила 61-річного Хав'єра Тебаса президентом, оскільки він був єдиним кандидатом, повідомляє видання AS.
Для 61-річного Тебаса цей термін буде четвертим та останнім. 12 чи 14 грудня буде оголошено про його остаточну перемогу.
Зазначається, що метою Тебаса на наступний чотирирічний період є налагодження процесу трансформації з CVC, інвестиційним фондом, з яким клуби підписали 50-річний контракт.
Нагадаємо, що посаду президента Ла Ліги Тебас залишив у листопаді, зазначивши, що балотуватиметься знову.