Іспанія

Іспанець продовжить керувати лігою.

Ла Ліга оголосила 61-річного Хав'єра Тебаса президентом, оскільки він був єдиним кандидатом, повідомляє видання AS.

Для 61-річного Тебаса цей термін буде четвертим та останнім. 12 чи 14 грудня буде оголошено про його остаточну перемогу.

Зазначається, що метою Тебаса на наступний чотирирічний період є налагодження процесу трансформації з CVC, інвестиційним фондом, з яким клуби підписали 50-річний контракт.

Нагадаємо, що посаду президента Ла Ліги Тебас залишив у листопаді, зазначивши, що балотуватиметься знову.