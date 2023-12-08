Іспанія

Football.ua представляє матеріал стосовно кар'єри талановитого футболіста.

Відродивший кар'єру півзахисник Бетіса вийде на поле проти Реала на стадіоні Беніто Вільямарін на вихідних у своїй найкращій формі за попередні шість сезонів.

Це було 2018 року, коли Іско — скорочено від Франсіско Романа Аларкона Суареса — виграв свою четверту медаль Ліги чемпіонів із Мадридом і став ключовою постаттю для Іспанії на чемпіонаті світу того літа.

Спад через чотири роки, головним чином перебування на лаві запасних мадридського клубу, невдале перше півріччя минулого року в Севільї, скандальний переїзд до німецького колективу Уніон Берлін у січні, який так і не відбувся, а потім шість місяців тренувань на власному майданчику в мадридській спортивній залі вказували на безславне завершення кар'єри, що була такою багатообіцяючою.

На початку літнього трансферного вікна була пропозиція для 31-річного гравця з Саудівської Аравії і одна від італійського клубу, тоді як Реал Сосьєдад хотів підписати досвідченого футболіста на заміну Давіду Сілві, який отримав серйозне пошкодження коліна під передсезонки. Але Іско сподобалася ідея повернутися до Севільї в Бетіс, де він отримав свій найкращий шанс розпочати свою кар'єру знову.

Після першої телефонної розмови зі спортивним директором Бетіса Рамоном Планесом, Іско поговорив із їхнім головним тренером Мануелем Пеллегріні. Вони знали один одного з 2011 року, коли Іско виступав підлітком під керівництвом Пеллегріні в Малазі. Чилієць погодив ідею їхньої співпраці.

Ці шість місяців поза грою спрямували увагу Іско на те, що є найважливішим на цьому етапі його кар'єри і життя. Повернення в андалусійську столицю було привабливим — він народився і виріс за дві години їзди звідти, у Беналмадені на Коста-дель-Соль. І ідея грати за Бетіс, місцевих опонентів його попереднього клубу Севільї, дуже мотивувала.

Рік тому, визнаючи, що він втратив свою жагу і віддачу в Мадриді, Іско думав, що перехід до Севільї, яку тоді очолював його знайомий тренер зі збірної Іспанії, Хулен Лопетегі, допоможе йому повернутися до своєї найкращої форми.

Але цього не відбулося, тому що Лопетегі був звільнений у жовтні, і Іско залишив клуб за взаємною згодою у грудні після конфліктної ситуації з тодішнім спортивним директором Рамоном Мончі, який зараз працює в Прем'єр-лізі з Астон Віллою.

"Після Севільї він усвідомив, що йому потрібно змінити себе, або його кар'єра завершиться" — каже джерело, яке знає Іско, і яке просило залишитися анонімним для захисту даних відносин, як і всі ті, з ким проведено консультації для цієї статті. "Йому треба було зробити роботу, щоб повернутися до відчуття професіоналізму, як ментально, так і фізично, і знову знайти себе".

Бетіс шукав нового лідера. Ключовий креативний півзахисник Серхіо Каналес перейшов в мексиканський клуб Монтеррей, ветеран Хоакін Санчес вийшов на пенсію в 41 рік, а інший головний командний центр, Набіль Фекір, довго травмований.

З першого дня сезону Іско виходить в основі Бетіса. Він одразу намагався брати ініціативу та відповідальність за їхню гру у створенні моментів, ставши найкращим гравцем матчу в переможній зустрічі проти Вільярреала на початку сезону.

Далі був чудовий дальній удар на виїзді проти Атлетіка Більбао та гол головою у поєдинку Ліги Європи проти Спарти Праги. Найбільш вражаючим був інстинктивний удар головою на 94-ій хвилині зустрічі проти Осасуни наприкінці жовтня, який приніс перемогу Бетісу за рахунком 2:1 і лавину любові від глядачів на Беніто Вільямарін.

Репутація Іско серед фанатів його нового клубу зросла, коли він був визнаний найкращим гравцем на полі у принциповому матчі проти Севільї. Створив декілька небезпечних моментів, а потім виконав штрафний удар, з якого його товариш по команді Айосе Перес зробив рахунок 1:0. Навіть після того, як Севілья змогла встановити нічийний результат, Іско був визнаний "MVP" матчу — як і в дев'яти з перших 13 матчів Бетіса в Ла Лізі.

Він відчував задоволення від свого статусу серед вболівальників, знову радіючи від гри, і маркетингова команда Бетіса використовувала на повну ширину наявність нового високопрофільного гравця в їхньому складі.

👕✨😍



La camiseta de moda.



La camiseta que quiere todo el mundo.@isco_alarcon pic.twitter.com/40rU3xTCfP — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 17, 2023

Планес та інші керівники Бетіса були усвідомлені, що підписання Іско — це ризик, який може завдати шкоду, якщо щось піде не так. Наразі угода для Іско на сезон-2023/2024 базується на різноманітних бонусах з відносно низькою базовою заробітною платою за зіграні матчі та забиті голи. Якщо все піде добре, він автоматично продовжить контракт на ще один сезон.

Поки гравець концентрувався на футболі, в андалусійській пресі з'явились повідомлення про суму відступних у розмірі 10 мільйонів євро та навіть розмови про інтерес з боку Барселони щодо можливого переходу у січні.

Дане підписання ніколи не було на порядку денному. Очікується, що у найближчі тижні буде оформлений довгостроковий контракт, ймовірно, до червня 2026 року. Згідно з джерелами, це буде угода із більш "стандартною" структурою, із базовою зарплатнею, ближчою до традиційної для гравця його статусу.

Ті, хто знає Іско, раді бачити, що він знову полюбив гру. Його витончені дотики майстерності не дивують, але вказують на голод, який змусив його допомагати своїй команді і в обороні, що не завжди було притаманне йому під час попередніх років в Мадриді.

Будь-які сумніви стосовно його фізичної форми розвіялися — жоден гравець не провів у складі Бетіса більше ігор (15) або хвилин (1,227) в Ла Лізі в цьому сезоні.

Стійка сторона його характеру може вражати тих, хто вважав, що він не докладав достатньо зусиль, коли його кар'єра в Мадриді стала марною. З різних причин Лопетегі не міг належним чином розкрити його з нової точки зору, але серйозність Пеллегріні, здається, вирішила це та дозволила йому знову почати демонструвати свій максимум.

"Іско — тиха особистість, трошки інтроверт, любить мати свій простір" — каже джерело, яке знає гравця. "Але якщо розпочинається тренування, він дуже серйозно ставиться до своїх виступів".

Матч Ла Ліги проти Реалу призведе до зустрічі з його попереднім тренером Карло Анчелотті та багатьма партнерами з тих дев'яти років в Мадриді, включаючи Луку Модрича та Тоні Крооса.

Анчелотті був тренером, коли Іско приєднався до іспанського гранду з Малаги у 2013 році (забивши за них у своєму дебютному матчі Ла Ліги проти Бетіса), і вони завершили свій перший сезон разом, відзначаючи перемогу в фіналі Ліги чемпіонів. Проте після того, як італієць повернувся два з половиною роки тому вдруге на дану посаду, Іско був лише глядачем протягом всієї кампанії Ліги чемпіонів-2021/22, поки Модрич, Кроос та інші вигравали трофей знову.

Ті, хто знає Іско, кажуть, що в нього не бракуватиме серйозної мотивації на вихідних.

Він прийняв те, що його кар'єра була на межі повного розпаду, і, якраз напередодні, він знайшов правильне місце, щоб вирішити це питання для себе.

Однозначно можна сказати, що Іско точно буде задоволений теоретичною перемогою в цьому дуже непростому матчі.

За матеріалами The Athletic