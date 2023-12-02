Іспанія

Головним героєм матчу став досвідчений форвард Крістіан Стуані.

Жирона у матчі 15 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобула перемогу над Валенсією з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 57 хвилині, коли у воротах команди Мічела розписався Уго Дуро.

На це Мічел відповів потрійною заміною і це спрацювало сповна. Спершу на 83 хвилині Крістіан Стуані скористався передачею Яна Коуту і зрівняв цифри на табло, а за п'ять хвилин все той же Стуані оформив дубль, а асистом знову відзначився Коуту.

Українські футболісти Віктор Циганков та Артем Довбик провели повний матч у складі Жирони, а Роман Яремчук з'явився на полі, вийшовши на заміну на 84 хвилині у складі Валенсії.

Таким чином, Жирона набрала 38 очок після 15 ігор і повернулася на перше місце у турнірній табіці Ла Ліги, а у Валенсії 19 балів та десятий рядок.

Жирона - Валенсія 2:1

Голи: Стуані, 83, 88 — Дуро, 57.

Жирона: Гассаніга — Гутьєррес, Блінд, Давід Лопес (Стуані, 75), Е. Гарсія — Мартін (Порту, 82), А. Гарсія, Еррера (Торре, 13 (Коуту, 82)) — Савіо, Циганков, Довбик.

Валенсія: Мамардашвілі — Гасеровскі (Васкес, 89), Пауліста, Москера, Коррейя — Перес (Діакабі, 67), Пепелу, Герра, Фулькьє (Амалла, 84) — Дуро (Яремчук, 84), Дієго Лопес (Канос, 84).

Попередження: Блінд, Коуту, Савіо — Гасеровскі, Дуро, Пауліста.