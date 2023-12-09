Іспанія

Залізобетон.

Оборона мадридського Реала є найкращою серед клубів європейських чемпіонатів починаючи з сезону-2019/2020. Про це повідомляє іспанська Marca.

Як зазначає джерело, починаючи з сезону 19/20 "королівський" клуб пропустив 129 голів у 167 матчах, що в середньому дорівнює 0,77 пропущених голів за гру. На другому місці знаходиться інший мадридський колектив Атлетіко зі 141 пропущеним голом у 166 іграх – 0,84. На третьому рядку розташувався ПСЖ, у якого 139 пропущених у 155 матчах – 0,89.

Цього сезону, Реал Мадрид пропустив дев'ять голів у 15 матчах, що є абсолютним рекордом клубу на даному відрізку.