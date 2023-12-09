Іспанія

Мадридський Реал назвав стартовий склад на дербі проти Бетіса.

Севільський Бетіс та мадридський Реал зіграють у "королівському" дербі в рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Мануель Пеллегріні, на тлі нічиєї проти Альмерії (0:0), використав із перших хвилин Руїбаля праворуч у захисті, тоді як Алтіміра гратиме в парі опорників, а Абде розташується ліворуч у півзахисті.

Карло Анчелотті, після перемоги над Гранадою (2:0), залучив до стартового складу Васкеса на правий фланг захисту, тоді як Модрич гратиме в центрі поля, а Браїм Діас долучиться до пари нападників.

Бетіс: Сілва — Руїбаль, Песселья, Чаді, Абнер — Алтіміра, Рока — Айозе, Іско, Абде — Вілліан Жозе.

Запасні: Вьєтес, Міранда, Іглесіас, Енріке, Крус, Родрі, Гвардадо, Сократіс, Діао.

Реал: Лунін — Л. Васкес, Рюдігер, Алаба, Менді — Кроос — Вальверде, Модрич — Беллінгем — Браїм, Родріго.

Запасні: Аррісабалага, Фран Гонсалес, Начо, Хоселу, Себальйос, Фран Гарсія, Пас, Гонсало.



Гра Бетіс — Реал почнеться о 17:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

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