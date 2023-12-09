Іспанія

Завершився ще один поєдинок 16 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги Алавес приймав Лас-Пальмас на Мендісорроса Стедіум.

Саме гості зуміли забити першими та втримати цю мінімальну перевагу. Два голи Алавеса (відзначався Омородіон) були скасовані через офсайд. Здобуті Лас-Пальмасом три очки закріпили їх на восьмому місці у турнірній таблиці чемпіонату.

Алавес — Лас-Пальмас 0:1

Гол: Родрігес, 31

Попередження: Абкар, 48, Горосабель, 90+2 — С. Кардона, 9, Муньйос, 33, Марвін, 90+7, Еррера, 90+8

Алавес: Сівера — Горосабель, Абкар (Теналья, 86), Марін, Лопес — Хаджі (Бенавідес, 63), Бланко (Гарсія, 77), Гуріді — Реббаш (Сола, 63), Омородіон, Ріоха (Роперо, 86)

Лас-Пальмас: Вальєс — Араухо, Коко, Мармоль, С. Кардона — Ель Хаддаді (Еррера, 75), Муньйос, Лойодіс (Перроне, 62), Родрігес, Молейро (Рамірес, 87) — М. Кардона (Марвін, 62)