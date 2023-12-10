Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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10 грудня 2023, 00:10
У рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги Мальорка на своєму полі приймала Севілью.
Господарі здолали гостей із мінімальним рахунком — 1:0.
Мальорка — Севілья 1:0
Гол: Ларін, 11.
Мальорка: Райкович — Маффео, Вальєнт (Гонсалес, 69), Раїльо, Настасич, Хауме Коста (Лато, 69) — Дані Родрігес (Антоніо Санчес, 81), Маскарель, Саму Кошта, Дардер (Морланес, 81) — Ларін (Абдон, 64).
Севілья: Дмитрович – Хуанлу, Гудель, Рамос, Педроса (Салас, 88) – Соу (Олівер, 84), Сумаре, Ракитич – Окампос, Ен-Несірі, Лукебакьо (Янузай, 33).
Попередження: Хауме Коста, 68, Абдон, 90+2 — Ен-Несірі, 45+1, Сумаре, 74.