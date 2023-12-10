Іспанія

Іспанець практично не грає.

Лівий латераль Барселони Маркос Алонсо вирішив влітку покинути столицю Каталонії та приєднатися до іншої команди. Таку інформацію надає Mundo Deportivo.

У 32-річного гравця наприкінці сезону закінчується термін угоди з Барсою. В контракті є пункт про продовження співпраці з захисником ще на один рік, якщо футболіст зіграє 50% матчів в усіх турнірах протягом сезону 2023/24, але такий перебіг подій малоймовірний.

Іспанського футболіста не влаштовує кількість ігрового часу, який він отримує в складі команди Хаві. Через це Алонсо хоче дочекатися літа та піти з клуба, як вільний агент. Керівництво "блаугранас" не буде цьому перешкоджати.

Цього сезону, Маркос Алонсо зіграв за Барселону сім матчів (299 хвилин), не відзначившись результативними діями.