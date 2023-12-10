Іспанія

Наразі невідомо, коли команди зможуть дограти поєдинок.

Поєдинок шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги між Гранадою та Атлетіком призупинили за рахунку 0:1 через трагічний інцидент на трибунах Нуево Естадіо де Лос Карменес, повідомляє видання The Washington Post.

Голкіпер гостей Унаї Сімон звернувся до головного арбітра матчу на 15-й хвилині, після того як вболівальники Гранади розповіли йому про ситуацію з одним із глядачів, в якого, як повідомляється, зупинилося серце.

Матч протривав ще близько п'яти хвилин, після чого все ж був зупинений, оскільки лікарі продовжували працювати з фаном. Лікарі команд також залишили свої місця, щоб спробувати допомогти на трибуні.

Гравці залишалися на полі приблизно до 40-ї хвилини, а потім пішли у роздягальні. У підсумку, головний арбітр скасував гру, а ліга підтвердила смерть вболівальника.

Глядачі матч, які вболівали за Гранаду, почали скандувати ім'я голкіпера Атлетіка, оскільки саме він попередив рефері про ситуацію. Баски вигравали у поєдинку з рахунком 0:1 завдяки голу Іньякі Вільямса на 6-й хвилині.

Про можливий час продовження матчу поки що нічого не повідомлялося.