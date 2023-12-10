Іспанія

Завершився ще один поєдинок 16 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги Кадіс приймав Осасуну на Естадіо Нуево Міранділья.

Перший тайм команди завершили за мінімальної переваги господарів поля, здобутої завдяки голу Марті. У другій половині зустрічі гості зуміли відігратися. Пенальті реалізував один з найкращих бомбардирів чемпіонату Будімір. Більше результативних ударів у матчі не було.

Кадіс — Осасуна 1:1

Голи: Марті, 19 — Будімір, 70 (пен.)

Попередження: Алехо, 68 — У. Гарсія, 9, Крус, 87

Кадіс: Ледесма — Карселен, Мбає, Фалі, Каррера (Пірес, 75) — Алехо (Окампо, 76), Фернандес, Алькарас, Мачіс (Собріно, 58) — Рамос (Гомес, 76), Марті

Осасуна: Еррера — Крус, Д. Гарсія, У. Гарсія, Аресо — Орос (Ібаньєс, 78), Торро (Муньйос, 46), Гомес (Монкайола, 87) — Р. Гарсія (Відаль, 90+2), Будімір, Авіла (Арнаїс, 90+2)