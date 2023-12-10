Іспанія

Український дует знову запалює у Ла Лізі!

У рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі приймала Жирону.

Глядачі не довго чекали на забитий м'яч: на 12-й хвилині Віктор Циганков відпасував Артему Довбику, а той вбив м'яч у сітку воріт від штанги.

Через сім хвилин Барселона відігралася зусиллями Роберта Левандовські, однак перший тайм був за Жироною: Гутьєррес на 40-й хвилині вивів свою команду вперед.

Наступного гола довелося чекати аж 40 хвилин: на 80-й хвилині Валері забив із передачі Стуані. Через 11 хвилин Барселона відіграла один м'яч, проте як такої інтриги не було.

Вже через чотири хвилини Стуані скористався передачею до штрафного майданчика, яку без проблем замкнув.

4:2 — Жирона обіграла Барселону у центральному матчі туру та стала першою у Ла Лізі!

Барселона — Жирона 2:4

Голи: Левандовські, 19, Гюндоган, 90+2 – Довбик, 12, Гутьєррес, 40, Валері, 81, Стуані, 90+5.

Барселона: Пенья – Кунде, Араухо, Крістенсен (Бальде, 65), Канселу – де Йонг, Гюндоган, Педрі (Фермін Лопес, 80) – Рафінья (Ферран Торрес, 65), Левандовські, Жоау Феліш (Ямаль, 65).

Жирона: Гассаніга – Ерік Гарсія, Давід Лопес, Блінд – Коуто (Валері, 78), Мартін, Алейш Гарсія, Гутьєррес – Циганков (Порту, 78), Савіо – Довбик (Стуані, 73).

Попередження: Араухо — Блінд, Стуані.