Футболіст може не залишитися після завершення дії оренди.
Жоау Феліш - Getty Images
11 грудня 2023, 16:34
Спортивний директор Барселони Деку прокоментував чутки навколо майбутнього Жоау Феліша - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Майбутнє Жоау Феліша? Ми повинні вигравати ігри, зосереджуватися на Ла Лізі, перш ніж говорити про орендованих гравців або нових підписань.
Напевно, я можу ще раз підтвердити, що ми дуже задоволені Жоау".
Цього сезону він провів 18 матчів в усіх можливих турнірах та оформив 8 результативних дій.