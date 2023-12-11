Іспанія

Футболіст може не залишитися після завершення дії оренди.

Спортивний директор Барселони Деку прокоментував чутки навколо майбутнього Жоау Феліша - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Майбутнє Жоау Феліша? Ми повинні вигравати ігри, зосереджуватися на Ла Лізі, перш ніж говорити про орендованих гравців або нових підписань.

Напевно, я можу ще раз підтвердити, що ми дуже задоволені Жоау".

Цього сезону він провів 18 матчів в усіх можливих турнірах та оформив 8 результативних дій.