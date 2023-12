Завершився черговий тур поточного сезону англійської Прем'єр-ліги.

На радість футбольним уболівальникам 16-ий тур цього розіграшу подарував нам низку цікавих протистоянь, деякі результати яких мали частку сенсаційності.

Пропонуємо традиційно розглянути детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися у минулому турі чемпіонату Англії сезону-2023/24.

За останній тиждень Астон Вілла підтвердила і не залишила жодних сумнівів у тому, що Вілла Парк є справжньою фортецею. Команда Унаї Емері перемогла як Манчестер Сіті, так і Арсенал, зберігши при цьому свої ворота у недоторканності. Підсумком стала переможна домашня серія в АПЛ із 15 матчів поспіль, третє місце в турнірній таблиці та всього одне очко відставання від "канонірів", які, до речі, так і залишаються останньою командою, якій вдавалося обіграти "левів" на Вілла Парк ще в минулому сезоні.

Статистично Арсенал повністю переграв Астон Віллу у минулому матчі, але це й так було цілком очікуваним: намагатися взяти під свій контроль володіння м'ячем проти лондонців було б самогубством для "левів". Гра на контратаках проти такої команди, як Арсенал, ідеальне рішення для досягнення потрібного результату, і тут Унаї Емері, на щастя, не вигадував велосипед. Для іспанського фахівця ця перемога має величезне значення, адже здобута вона була над клубом, в якому йому одного разу не надали достатньо часу, щоб побудувати команду.

Проте варто зробити ще одну важливу ремарку: Астон Вілла здобула цю перемогу багато в чому завдяки грі свого воротаря Емі Мартінеса, для якого матч проти Арсеналу також мав принциповий характер. П'ять сейвів за наявності чотирьох ключових моментів у суперника та збереження своїх воріт "сухими" — наочна демонстрація того, наскільки важливою була роль Дібу у цій зустрічі.

Щодо суддівства, то воно, очевидно, точно не сподобається багатьом уболівальникам Арсеналу, але з іншого боку – а хто заважав "канонірам" реалізовувати свої моменти? Це, як і раніше, залишається проблемою для клубу з Північного Лондона, тому гол Макгінна став єдиним і переможним для Астон Вілли в минулому протистоянні на Вілла Парк. Арсенал ж у результаті поступився лідерством у таблиці Ліверпулю.

Астон Вілла — Арсенал 1:0

Гол: Макгінн, 7



Астон Вілла: Мартінес — Конса (Кеш, 66), Дієго Карлос, Торрес, Дінь (Морено, 78) — Бейлі (Діабі, 46), Камара (Дендонкер, 66), Дуглас Луїс, Макгінн — Тілеманс (Ремзі, 56) — Воткінс.



Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Нельсон, 90+3) — Райс, Едегор, Гаверц — Сака, Жезус (Нкетіа, 81), Мартінеллі (Троссар, 70).



Попередження: Дінь, Дуглас Луїс, Макгінн, Дієго Карлос — Зінченко, Райс.

Продовжувати скаржитися на реалізацію моментів за наявності переваги у контролі м'яча може й інший лондонський клуб – Челсі. Щоправда, рівень створених моментів у виконанні "синіх" також залишав бажати кращого, адже у відсутності вирішального пасу у лондонців головною причиною ставала організована лінія оборони Евертона.

І якщо на правій ланці досвідчений та багаторічний Ешлі Янг відверто просідав під швидконогим та молодим Михайлом Мудриком, то лівий фланг захисту "ірисок" виглядав просто непрохідною перешкодою через вражаючу гру іншого українця — Віталія Миколенка. Лівий захисник Евертона та збірної України з поверненням до стартового складу набрав просто неймовірну форму і може записати до свого активу вже не перший відмінний матч у футболці "ірисок".

Цікавий факт: якби не зняті десять очок, то Евертон завдяки цій перемозі вже випередив би Челсі у турнірній таблиці та увійшов би до першої десятки. Але навіть з урахуванням цього команда Шона Дайча зараз робить все, щоб позбавитися статусу претендента на виліт та борця за виживання. Челсі ж налагодив свою гру в плані контролю, але просування м'яча у фінальній третині, реалізація та організація перебудови з атакуючої фази в оборонну при контратаках суперника — те, над чим тренерський штаб Почеттіно ще має працювати.

Евертон — Челсі 2:0

Голи: Дукуре, 54, Доббін, 90+2

Евертон: Пікфорд — Янг (Паттерсон, 41), Брентвейт, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гує (Онана, 46) — Гаррісон (Доббін, 86), Дукуре, Макніл — Калверт-Льюїн

Челсі: Санчес (Петрович, 84) — Джеймс (Колвілл, 27), Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья (маатсен, 84) — Кайседо, Фернандес (Стерлінг, 66) — Палмер, Галлагер, Мудрик — Броя (Джексон, 67)

Попередження: Гує, Брентвейт — Палмер, Мудрик

Ньюкасл Юнайтед зазнав своєї другої розгромної поразки поспіль — перша відбулася від борця за виживання в особі Евертона, а друга — від команди, яка йшла на серії без перемог з п'яти матчів поспіль (чотири поразки та одна нічия).

Однак несподіваним такий результат назвати важко — просто стався цей спад набагато пізніше, ніж ми всі цього очікували. За таких величезних кадрових втрат і такого важкого календаря з урахуванням виступів у Лізі чемпіонів витягнути фізично одним складом без наявності адекватної ротації просто неможливо (тим більше "сороки" думками вже в останньому турі групового етапу ЛЧ, в якому вирішуватиметься їхнє майбутнє щодо єврокубкової весни).

Тоттенгем вже звично взяв гру під свій контроль, але цього разу зміг довести свої атаки до хорошого рівня реалізації. Давно ми не бачили, як забиває Рішарлісон, і він нагадав про своє існування дублем у ворота Ньюкасла. Сон – як завжди головна зірка атакуючої лінії "шпор" – тут без змін. Можна сказати, що для колективу Анге Постекоглу зійшлися всі карти, щоб нарешті перервати свою невдалу серію. Команду Едді Гау, у свою чергу, у жодному разі не списуємо з рахунків. Повторимося, що через низку кадрових подій минулого тижня сталося те, що мало статися вже давно.

Тоттенгем — Ньюкасл 4:1

Голи: Удоджі, 26, Рішарлісон, 38, 60, Сон, 85 (пен.) — Жоелінтон, 90+2



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Удоджі — Біссума (Скіпп, 86), Сарр (Гейб’єрг, 73) — Кулушевські, Джонсон (Хіль, 86), Сон (Донлі, 90) — Рішарлісон (Ло Чельсо, 73).



Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр (Крафт, 86), Ласеллс, Шер, Лівраменто (Голл, 74) — Майлі, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон (Вілсон, 64), Ісак (Лонгстафф, 64), Гордон (Рітчі, 74).



Попередження: Ромеро — Ласеллс, Жоелінтон, Тріпп’єр

Ліверпуль — новий лідер АПЛ! Враховуючи поразку від Арсеналу та завдяки вольовій перемозі над Крістал Пелес, команді Юргена Клоппа вдалося очолити турнірну таблицю Прем'єр-ліги, випередивши "канонірів" на одне очко. Заради справедливості, мерсісайдці були близькі до втрати очок цими вихідними, але вилучення Аю допомогло їм не просто відігратися у матчі з Крістал Пелес, а й вирвати перемогу на останніх хвилинах зустрічі.

Крістал Пелес — Ліверпуль 1:2

Голи: Матета, 57 (пен.) — Салах, 76, Елліотт, 90+1

Вилучення: Аю, 75 (Крістал Пелес, друга жовта картка)

Бернлі відібрав очки у Брайтона. Тотальне домінування команди Роберто Де Дзербі не принесло бажаних дивідендів "чайкам", і головна причина цьому — голкіпер "бордових". Джеймс Траффорд зробив протягом матчу аж десять сейвів, що дозволило Бернлі набрати непросте одне очко. Схоже, тренерський штаб Венсана Компані, нарешті, готовий відступати від своєї філософії красивого футболу для досягнення потрібних результатів.

Брайтон – Бернлі 1:1

Голи: Адінгра, 77 — Одобер, 45.

Нічия Вулвергемптона і Ноттінгем Форест. Голи в цьому протистоянні ми бачили лише в першому таймі — на забитий м'яч у виконанні Тоффоло своєю результативною дією ще до перерви відповів Матеус Кунья.

Вулвергемптон – Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Кунья, 32 — Тоффоло, 14.

Манчестер Юнайтед "рухається у правильному напрямку"? За підсумками минулого місяця всі індивідуальні нагороди забрали представники "червоних дияволів": Ерік тен Гаг став найкращим тренером листопада, Гаррі Магвайр — найкращим футболістом, а Алехандро Гарначо — автором найкращого гола. Цікава гра та задовільний підсумковий результат для манкуніанців у поєдинку з Челсі посеред тижня були непоганими аргументами до того, що криза в стані МЮ підходить до свого завершення. Але ні! Борнмут організовано зіграв в обороні і, виступаючи другим номером, примудрився забити у ворота команди тен Гага три "сухі" м'ячі. Було б і чотири, але арбітри "пожаліли" Юнайтед та скасували цей м'яч. Щоправда це не допомогло манкуніанцям уникнути чергової ганьби, а "вишням" це не завадило записати до свого активу черговий скальп на тлі набраної форми та стрімкого віддалення від зони вильоту. Браво, Андоні Іраола! Ілля Забарний — черговий хороший матч до свого активу!

Манчестер Юнайтед — Борнмут 0:3

Голи: Соланке, 5, Біллінг, 68, Сенесі, 73

Брентфорд сенсаційно поступився Шеффілд Юнайтед, а Ярмолюк не вийшов у старті вперше за чотири матчі. Кадрові проблеми, про які говорив Томас Франк, все більше даються взнаки: всього одна перемога і чотири поразки в останніх п'яти поєдинках АПЛ. І якщо невдачі з Арсеналом, Ліверпулем та Брайтоном можна вважати очікуваними, то поступитися одному з головних аутсайдерів сезону — не те, на що розраховували у Брентфорді за будь-якого розкладу. Переможця протистояння визначив єдиний гол Макаті у першому таймі, тоді як українець Єгор Ярмолюк з'явився на полі одразу після перерви, але ніяк вплинути на підсумковий результат на користь Шеффілд Юнайтед не зміг.

Шеффілд Юнайтед – Брентфорд 1:0

Гол: Макаті, 45+1.

Вольова перемога Манчестер Сіті над Лутоном. "Капелюшники" посеред тижня стали на своєму полі справжньою проблемою для Арсеналу, а зараз вони практично повторили сценарій із Манчестер Сіті. Зараз дуже важко не симпатизувати Лутону – за минулий тиждень вони показали себе справжніми воїнами, у яких все гаразд із характером, але банально не вистачає класу. У другому таймі "містяни" буквально за кілька хвилин відігралися та здобули переможний результат. Але хтось зможе сказати, що цей матч на Кенілворт Роуд був для діючих чемпіонів легкою прогулянкою? Звичайно, ні. Як і в поєдинку з Арсеналом, "капелюшники" могли відбирати у фаворитів очки, але не змогли...

Лутон Таун — Манчестер Сіті 1:2

Голи: Адебайо, 45+2 — Сілва, 62, Гріліш, 65

Друга перемога поспіль для Фулгема з рахунком 5:0. Посеред тижня "дачники" знищили Ноттінгем, а тепер вони повторили аналогічний сценарій у лондонському дербі з Вест Гемом. Куди того вечора зникла організована оборона "молотобійців" — одному Девіду Моєсу відомо. Але як би там не було, Фулгем відібрав у Челсі його десятий рядок і, можливо, навіть зможе поборотися за єврокубкову зону, якщо продовжить у тому ж дусі, зберігши при цьому взимку у своєму складі Жоау Палінью.

Фулгем — Вест Гем 5:0

Голи: Хіменес, 22, Вілліан, 31, Адарабіойо, 40, Вілсон, 60, Вінісіус, 89

