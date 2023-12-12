Іспанія

Тренер прокоментував виступи футболіста мадридського гранду.

Карло Анчелотті прокоментував виступи Браїма Діаса у складі Реалу - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми дуже щасливі, що він виступає у складі нашої команди. Його гра в Мілані дозволила зпрогресувати.

Його залученість у захист та бажання рухатися вперед достатньо імпонують".

Півзахисник повернувся до Реалу після оренди минулого літа. Цього сезону він провів 14 матчів, забив три голи та віддавши два асисти.