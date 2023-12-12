Тренер прокоментував виступи футболіста мадридського гранду.
Браїм Діас - Getty Images
12 грудня 2023, 20:38
Карло Анчелотті прокоментував виступи Браїма Діаса у складі Реалу - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Ми дуже щасливі, що він виступає у складі нашої команди. Його гра в Мілані дозволила зпрогресувати.
Його залученість у захист та бажання рухатися вперед достатньо імпонують".
Півзахисник повернувся до Реалу після оренди минулого літа. Цього сезону він провів 14 матчів, забив три голи та віддавши два асисти.