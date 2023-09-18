Тренер клубу непогано працює у столиці Іспанії.
Карло Анчелотті - Getty Images
18 вересня 2023, 14:57
Карло Анчелотті обійшов Зінедіна Зідана за кількістю перемог на чолі мадридського Реала.
Наразі італійський фахівець має 173 вікторії в мадридському клубі, одна з яких була здобута проти Реал Сосьєдаду в 5 турі Прімери нового сезону.
Лідером за цим показником є Мігель Муньос, який має 357 перемог.
Карло Анчелотті працює в Реалі з літа 2021 року, а раніше тренував мадридців у період з 2013 по 2015 роки.