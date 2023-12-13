Енріке Серезо висловився про майбутнє французького форварда.
Антуан Грізманн, getty images
13 грудня 2023, 18:25
Президент мадридського Атлетіко Енріке Серезо прокоментував контрактну ситуацію з низкою гравців свого клубу.
"Я не думаю, що ми наближаємося до нової угоди з Грізманном, але, безперечно, якщо у нього буде можливість продовжити контракт, він це зробить".
"Контракти Коке та Ермосо закінчуються в червні? Ми ведемо переговори — час ще є", — цитує слова Енріке Серезо журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, раніше Антуан Грізманн також публічно заявляв про намір продовжити свій поточний контракт із "матрацниками", який спливає влітку 2026 року.