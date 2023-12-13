Іспанія

Енріке Серезо висловився про майбутнє французького форварда.

Президент мадридського Атлетіко Енріке Серезо прокоментував контрактну ситуацію з низкою гравців свого клубу.

"Я не думаю, що ми наближаємося до нової угоди з Грізманном, але, безперечно, якщо у нього буде можливість продовжити контракт, він це зробить".

"Контракти Коке та Ермосо закінчуються в червні? Ми ведемо переговори — час ще є", — цитує слова Енріке Серезо журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Антуан Грізманн також публічно заявляв про намір продовжити свій поточний контракт із "матрацниками", який спливає влітку 2026 року.