Іспанія

Українець повертається у ворота "бланкос".

Воротар Андрій Лунін зіграє з перших хвилин в матчі Ла Ліги проти Вільярреала, стверджує видання Relevo.

Нагадаємо, матч шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти берлінського Уніона (3:2) українець провів у запасі, а в основі вийшов його конкурент Кепа Аррісабалага.

Матч Реал — Вільярреал відбудеться 17 грудня, початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.

До речі, вдала гра ексголкіпера Зорі в останніх матчах змусила Анчелотті поставити під сумнів своє початкове рішення щодо першого номера команди.

Раніше повідомлялось, що Лунін таємно продовжив контракт із Реалом.