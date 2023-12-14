Українець повертається у ворота "бланкос".
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
14 грудня 2023, 13:52
Воротар Андрій Лунін зіграє з перших хвилин в матчі Ла Ліги проти Вільярреала, стверджує видання Relevo.
Нагадаємо, матч шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти берлінського Уніона (3:2) українець провів у запасі, а в основі вийшов його конкурент Кепа Аррісабалага.
Матч Реал — Вільярреал відбудеться 17 грудня, початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.
До речі, вдала гра ексголкіпера Зорі в останніх матчах змусила Анчелотті поставити під сумнів своє початкове рішення щодо першого номера команди.
Раніше повідомлялось, що Лунін таємно продовжив контракт із Реалом.