Іспанія

Англієць намагається реанімувати свою кар'єру.

За півзахисником Хетафе Мейсоном Грінвудом, орендованим у Манчестер Юнайтед, уважно слідкує Барселона та Атлетіко Мадрид. Про це повідомляє talkSPORT.

Зазначається, що Хетафе хоче викупити Грінвуда у МЮ наприкінці сезону. Цю інформацію підтвердив президент іспанського клубу Анхель Коррес.

"Ми не говорили про ціну. Ми хочемо проаналізувати ситуацію та подивитися, що вони запропонують, бо в Манчестер Юнайтед відбулася зміна акціонерів. Але ми, як і раніше, задоволені нашими перемовинами.

Поки занадто рано розглядати питання про продовження оренди ще на один сезон. Але в нас є право повністю викупити гравця. Я дуже вірю в Грінвуда", — сказав президент Хетафе.

Цього сезону, Мейсон Грінвуд зіграв за Хетафе 13 матчів, забив чотири голи та віддав три гольові передачі.