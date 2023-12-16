Іспанія

Іспанський функціонер не зрозумів Хаві.

Президент Барселони Жоан Лапорта розлютився після поразки від Антверпена (3:2) у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє портал sport.es.

Зазначається, що Лапорта розлютився, бо не зрозумів, з яких причин Хаві вирішив надати деяким гравцям відпочинок у матчі з бельгійським клубом.

Насамперед це пов'язано з тим, що у громадськості склалося враження, ніби після важкої ​​поразки у каталонському дербі від Жирони (2:4) не було жодних наслідків. Лапорта вважає, що після такої поразки лідери мали проявити себе в Бельгії, особливо враховуючи, що клуб ризикував втратою кількох мільйонів євро преміальних.