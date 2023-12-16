Іспанський функціонер не зрозумів Хаві.
Хаві та Лапорта, Getty Images
16 грудня 2023, 15:18
Президент Барселони Жоан Лапорта розлютився після поразки від Антверпена (3:2) у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє портал sport.es.
Зазначається, що Лапорта розлютився, бо не зрозумів, з яких причин Хаві вирішив надати деяким гравцям відпочинок у матчі з бельгійським клубом.
Насамперед це пов'язано з тим, що у громадськості склалося враження, ніби після важкої поразки
у каталонському дербі від Жирони (2:4) не було жодних наслідків. Лапорта вважає, що після такої поразки лідери мали проявити себе в Бельгії, особливо враховуючи, що клуб ризикував втратою кількох мільйонів євро преміальних.
Рішення Хаві не вперше дратують Лапорту. Наприклад, президент Барси не зрозумів, чому тренер дав команді два вихідні після домашньої поразки
від мадридського Реалу (1:2).