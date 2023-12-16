Іспанія

Завершився ще один поєдинок 17 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги Сельта приймала Гранаду на Естадіо Мунісіпаль де Балаїдос.

У першому таймі господарі поля виглядали набагато краще за гостей, що підтвердилося голом Ларсена на 20-й хвилині. У другій половині матчу Гранада перехопила ініціативу, але підопічні Рафаеля Бенітеса не дозволили їм зрівняти рахунок, навіть не зважаючи на пряме вилучення Аспаса ближче до завершення поєдинку.

Таким чином, Сельта перервала свою серію з 12 матчів без перемог у Ла Лізі, тоді як Гранада продовжила свою до 14 зустрічей. Здобуті три очки дозволили господарям поля покинути зону вильоту хоч на деякий час.

Сельта — Гранада 1:0

Гол: Ларсен, 20

Попередження: Ларсен, 22, Васкес, 29, Гуайта, 66, Дотор, 71, Рістич, 75, Домінгес, 84 — Гумбау, 90+3, Дьєдіу, 90+4

Вилучення: Аспас, 80

Сельта: Гуайта — Васкес (Мінгеса, 62), Нуньєс, Домінгес, Рістич — Бамба (Дувікас, 72), Тапія, Дотор (Бельтран, 90+1), Серві — Аспас, Ларсен (де ла Торре, 72)

Гранада: Феррейра — Санчес (Кальєхон, 82), Мікель, Торренте, Нева (Фернандес, 82) — Гумбау, Руїс (Пуертас, 90) — Сарагоса, Вільяр (Мелендо, 71), Узуні — Боє (Дьєдіу, 82)