Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Осасуна - Райо Вальєкано - Getty Images
16 грудня 2023, 00:35
Осасуна змогла переграти Райо Вальєкано. Вдалося забити у доданий час до другого тайму.
Колектив Ягоби Аррасате знаходиться на дванадцятому місці. Його опоненти перебувають на десятій позиції.
Осасуна — Райо Вальєкано 1:0
Гол: Рауль, 90
Осасуна: Еррера — Аресо, Д. Гарсія, Крус, Пенья (Відаль, 84) — Орос (Ібаньєс, 84), Муньйос, Гомес (Арнаіс, 69) — Авіла (Рауль, 84), Будімір, Р. Гарсія (Монкайола, 69)
Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балью, Мумін, Лежен, Еспіно — Паласон (Де Фрутос, 88), Сісс (Лопес, 73), Валентін, Гарсія (Бебе, 73) — Де Томас (Камельйо, 88), Перес (Нтека, 63)
Попередження: Арнаіс, Рауль — Еспіно, Перес, Сісс