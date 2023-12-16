Осасуна змогла переграти Райо Вальєкано. Вдалося забити у доданий час до другого тайму. 

Колектив Ягоби Аррасате знаходиться на дванадцятому місці. Його опоненти перебувають на десятій позиції. 

 

Осасуна — Райо Вальєкано 1:0 

Гол: Рауль, 90 

Осасуна: Еррера — Аресо, Д. Гарсія, Крус, Пенья (Відаль, 84) — Орос (Ібаньєс, 84), Муньйос, Гомес (Арнаіс, 69) — Авіла (Рауль, 84), Будімір, Р. Гарсія (Монкайола, 69) 

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балью, Мумін, Лежен, Еспіно — Паласон (Де Фрутос, 88), Сісс (Лопес, 73), Валентін, Гарсія (Бебе, 73) — Де Томас (Камельйо, 88), Перес (Нтека, 63) 

Попередження: Арнаіс, Рауль — Еспіно, Перес, Сісс 