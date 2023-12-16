Іспанія

Завершився ще один поєдинок 17 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги Севілья приймала Хетафе на Естадіо Рамон Санчес Пісхуан.

Гості досить швидко вийшли вперед завдяки реалізованому Майоралем пенальті. Для нападника Хетафе цей гол став вже 10-м у цьому сезоні. Більше результативних ударів має тільки Беллінгем із мадридського Реала (12). Подвоїти перевагу гостей зумів Мата, якому асистував Грінвуд.

У другій половині гри Севілья не зуміла перехопити ініціативу, пропустивши ще один м'яч. У воротах Дмітровича відзначився Грінвуд, також реалізувавши пенальті. Його гол на 80-й хвилині став останнім у цьому матчі.

Севілья — Хетафе 0:3

Голи: Майораль, 5 (пен.), Мата, 37, Грінвуд, 80 (пен.)

Попередження: Дмітрович, 4, Гудель, 77, Ракітич, 86 — Мілья, 12, Альварес, 24, Мата, 90+4

Севілья: Дмітрович — Санчес, Гудель, Рамос, Салас (Янузай, 46), Педроса — Соу (Мір, 72), Сумаре, Ракітич — Окампос (Сусо, 65), Ен-Несірі

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Альварес, Ріко — Грінвуд (Кармона, 90), Максімович, Мілья (Родрігес, 90), Мата — Майораль, Латаса (Альдерете, 90+3)