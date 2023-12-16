Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 16 грудня 2023 року, 17:15.

У сьогоднішньому матчі сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги Атлетік розібрався з мадридським Атлетіко на Сан Мамес у Більбао.

Господарі поля могли ще у першому таймі порадувати глядачів голом, але Сансет не реалізував пенальті. Проте, це не завадило їм двічі відзначитися у другій половині та здобути бажані три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік — Атлетіко у 17 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Атлетік — Атлетіко 2:0

Голи: Гурусета, 51, Н. Вільямс, 64

На 36-й хвилині Сансет не реалізував пенальті (повз ворота)

Попередження: Де Пауль, 49

Атлетік: Сімон — Лєкуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Прадос (Весга, 77), Еррера — І. Вільямс (Хаурегісар, 85), Сансет (Гомес, 85), Н. Вільямс (Беренгер, 90) — Гурусета

Атлетіко: Облак — Моліна (Де Пауль, 46), Сьоюнджю (Хіменес, 46), Вітсель, Ермосо, Ліно — Льоренте, Коке, Ньїгес (Депай, 59) — Мората (Аспілікуета, 67), Грізманн (Корреа, 59)