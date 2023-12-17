21 грудня близько.
Тебас, Getty Images
17 грудня 2023, 10:38
Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас в черговий раз розкритикував проект "Суперліга".
"Я вже згадував, що цими днями Суперліга генерує фейкові новини. Деякі ЗМІ стверджували, що Црвена Звезда була одним із клубів, з якими вони зв'язалися, але клуб це вже спростував.
Важливо відзначити, що у 2021 році перша Суперліга готувалася таємно, а тепер "нова" Суперліга грудня 2023 будується на брехні. Насправді вони не зв'язувалися з жодним клубом. Це не відкрите та не демократичне змагання і воно також завдає шкоди національним лігам.
Вони брешуть так багато, що досі приховують, що за компанією A22 Sports, фейковими новинами, інфлюенсерами в соціальних мережах стоїть "вища істота", "рятівник" футболу (мова йде скоріш за все про Флорентіно Переса).
У ці дні вони продовжуватимуть брехати і наступного дня після винесення вироку вони продовжуватимуть брехати, купувати статті, замовляти відео. Це не жарт, це правда.
Футбол не хотів організації Суперліги у квітні 2021 року, він не захоче цього і у грудні 2023-го"
, — написав Тебас
у своєму акаунті соцмережі Х.
Раніше повідомлялося про перемовини президента Реала
з десятками клубів стосовно створення Суперліги.