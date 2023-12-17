Іспанія

"Матрацникі" втрачають третю позицію у чемпіонаті.

У рамках сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги, Атлетіко на виїзді практично без шансів поступився Атлетіку з Більбао (2:0). Головний тренер "індійців" Дієго Сімеоне прокоментував поразку своєї команди.

"Суперник був кращим від початку і до кінця матчу. В останні 15 хвилин ми намагалися боротися, але вони були кращими, з чим їх треба привітати.

Ми не змогли показати те, що планували. Вони були сильнішими. Але я знаю, що хлопці віддаються на поле і я буду з ними до кінця. Їх звинувачувати нема за що.

У гостях ми не такі сильні, як на своєму полі, і ми маємо намагатися додати у цьому плані. Для стабільних результатів у чемпіонаті слід перемагати і на виїзді", — наводить слова Чоло Marca.