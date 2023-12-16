Іспанія

Завершився центральний поєдинок 17 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги Атлетік приймав Атлетіко на Сан Мамес.

У першому таймі Атлетік домінував, але порадувати своїх вболівальників голами не зумів. Можливістю відкрити рахунок у матчі не скористався Сансет, не реалізувавши пенальті.

У другій половині зустрічі "матрацники" намагалися перехопити ініціативу, але не були на це спроможні. Господарі поля використали свої можливості, відправивши у ворота Атлетіко два м'ячі. Ніякої відповіді з боку гостей не було.

Атлетік — Атлетіко 2:0

Голи: Гурусета, 51, Н. Вільямс, 64

На 36-й хвилині Сансет не реалізував пенальті (повз ворота)

Попередження: Де Пауль, 49

Атлетік: Сімон — Лєкуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Прадос (Весга, 77), Еррера — І. Вільямс (Хаурегісар, 85), Сансет (Гомес, 85), Н. Вільямс (Беренгер, 90) — Гурусета

Атлетіко: Облак — Моліна (Де Пауль, 46), Сьоюнджю (Хіменес, 46), Вітсель, Ермосо, Ліно — Льоренте, Коке, Ньїгес (Депай, 59) — Мората (Аспілікуета, 67), Грізманн (Корреа, 59)