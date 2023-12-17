Іспанія

Лідер Жирони робить чималий внесок до успіхів команди.

Каталонська Жирона нині є повноцінним лідером чемпіонських перегонів у іспанській Ла Лізі, що до певного ступеня стало сенсацією першої половини поточного сезону.

При цьому команді Мічела дуже допомагає український дует у нападі, який складають Віктор Циганков та Артем Довбик.

Колишній капітан київського Динамо при цьому зіграв у 14 матчах чемпіонату, забивши та віддававши гольові передачі по три рази.

Таким чином Циганков відзначається асистом один раз на 4,67 матчів у середньому (0,21 асист за гру), тоді як статистичні показники очікуваної кількості гольових передач для нього складають 0,36 гольових передач за один матч у середньому.

За цими даними Віктор належить до п’ятірки найкращих футболістів Ла Ліги, конкуренцію в чому йому складають Ларжі Рамазані з Альмерії (0,46), Педрі з Барселони (0,44), Яго Аспас із Сельти (0,37) та Сауль Ньїгес з Атлетіко Мадрид (0,37).

При цьому футболіст "блаугранас" узагалі не має на власному рахунку асистів, а в трьох інших гравців їх уже по чотири відповідно.

Каталонська Жирона в наступному турі зіграє вдома проти Алавеса.