Факт.
Хаві, Getty Images
17 грудня 2023, 14:18
Головний тренер Барселони Хаві визнає погану реалізацію гольових моментів його командою. Цитує іспанця Mundo Deportivo
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"Безпорадність. Відчуваю величезне розчарування, дуже шкода. Але треба дати впевненість гравцям, бо вони забивали голи за інших ситуацій.
Не можна прощати у таких випадках. Ми контролювали гру і мали робити рахунок 0:2. Це все вирішило б. Але ми цього не зробили. Цього нам і не вистачає весь сезон.
Мабуть, Барселона одна з найгірших команд Європи з реалізації моментів. З нами таке вже траплялося проти Мальорки, Гранади. Ми змогли обіграти Атлетіко, хоча вони були близькі, до того, щоб зрівняти рахунок. Проти Жирони ми могли робити рахунок 2:1 та 3:3.
Ми слабкі з точки зору ефективності" — заявив головний тренер Барси.