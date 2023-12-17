Іспанія

Факт.

Головний тренер Барселони Хаві визнає погану реалізацію гольових моментів його командою. Цитує іспанця Mundo Deportivo

"Безпорадність. Відчуваю величезне розчарування, дуже шкода. Але треба дати впевненість гравцям, бо вони забивали голи за інших ситуацій.

Не можна прощати у таких випадках. Ми контролювали гру і мали робити рахунок 0:2. Це все вирішило б. Але ми цього не зробили. Цього нам і не вистачає весь сезон.

Мабуть, Барселона одна з найгірших команд Європи з реалізації моментів. З нами таке вже траплялося проти Мальорки, Гранади. Ми змогли обіграти Атлетіко, хоча вони були близькі, до того, щоб зрівняти рахунок. Проти Жирони ми могли робити рахунок 2:1 та 3:3.

Ми слабкі з точки зору ефективності" — заявив головний тренер Барси.