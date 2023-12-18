Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 17 грудня 2023 року, 22:00.

У матчі 17 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал у домашньому протистоянні розібрався з Вільярреалом (4:1).

Ще в першому таймі перевага команди Карло Анчелотті була настільки значною, що їй не склало труднощів забити двічі й фактично вирішити питання в цій грі. Однак при цьому Реал через важку травму втратив центрального захисника Давіда Алабу.

Після перерви Вільярреал відвоював трохи простору на початку, і хотів використати його для скорочення розриву за рахунком.

Один гол таким чином удалось відіграти, а не більше — далі суперники забили ще два рази, тож їхню перевага виявилась непорушною.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Вільярреал у 17 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Реал — Вільярреал 4:1

Голи: Беллінгем, 25, Родріго, 37, Діас, 64, Модрич, 68 — Моралес, 54

Реал: Лунін — Васкес, Рюдігер, Алаба (Н. Фернандес, 35), Менді (Гарсія, 46) — Вальверде, Модрич, Кроос (Чуамені, 79), Беллінгем (Себальйос, 78) — Діас (Хоселу, 84), Родріго.

Вільярреал: Йоргенсен — Альтіміра, Альбіоль (Куенка, 46), Манді, Педраса — Ахомаш (Трігерос, 74), Капу, Парехо, Баена (Терратс, 29) — Ж. Морено (Серлот, 46), Моралес (Бреретон, 79).

Попередження: Беллінгем, 67, Чуамені, 84 — Альтіміра, 67, Ахомаш, 74, Капу, 85