Іспанія

Завершився передостанній поєдинок 17 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал приймав Вільярреал на Сантьяго Барнабеу.

Відкрити рахунок у матчі вдалося Беллінгему, поточному найкращому бомбардиру чемпіонату (13 м'ячів з урахуванням цього). Ще у першому таймі Родріго зумів подвоїти перевагу "вершкових".

Гості намагалися повернути до гри голом Моралеса, але результативні удари Діаса та Модрича протягом чотирьох хвилин поховали всі їхні надії на здобуття хоча б нічиєї. Більше голів у цьому протистоянні не було.

Реал — Вільярреал 4:1

Голи: Беллінгем, 25, Родріго, 37, Діас, 64, Модрич, 68 — Моралес, 54

Попередження: Беллінгем, 67, Чуамені, 84 — Альтіміра, 67, Ахомаш, 74, Капу, 85

Реал: Лунін — Васкес, Рюдігер, Алаба (Н. Фернандес, 35), Менді (Гарсія, 46) — Вальверде, Модрич, Кроос (Чуамені, 79), Беллінгем (Себальйос, 78) — Діас (Хоселу, 84), Родріго

Вільярреал: Йоргенсен — Альтіміра, Альбіоль (Куенка, 46), Манді, Педраса — Ахомаш (Трігерос, 74), Капу, Парехо, Баена (Терратс, 29) — Ж. Морено (Серлот, 46), Моралес (Бреретон, 79)