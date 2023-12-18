Іспанія

Керманич Реала прокоментував перемогу над Вільярреалом.

Мадридський Реал напередодні здолав Вільярреал у домашньому матчі сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Реал — Вільярреал 4:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті після завершення гри прокоментував виступ власної команди, зокрема згадавши про травму захисника Давіда Алаби.

"Ми дуже засмучені, тому що це вже третя травма такого роду за останні чотири місяці. Я не пам’ятаю, щоб таке траплялось у моєму тренерському досвіді. Добре, що команда наочно демонструє, що вона може це все подолати.

Менді теж трохи турбувала права нога, тому ми вважали за краще не ризикувати.

Тепер Чуамені — перший варіант, який ми маємо, щоб заграти в центрі захисту. Це екстрена ситуація, але я думаю, що він зможе там зіграти належним чином.

Джуд Беллінгем знову був головним героєм. Він добре грав, завжди допомагав партнерам, і я зняв його з гри виключно через застереження щодо травм.

Марвел тренувався з нами, це правда, але він також травмований, і на зараз у нас такий склад, який ви бачите перед собою. Після Різдва ми побачимо, що зможемо з цим зробити.

Як мені сказали, Мілітао відновлюється дуже добре. Але ми ще не планували його повернення. Це може статись до кінця сезону, подивимось.

Зрештою, я думаю, що у нас все йде дуже добре. Це була одна з найкращих ігор, можливо, найкраща з точки зору гри в захисті.

Вінісіус, Камавінга та Арда Гюлер будуть готові до повернення в команду одразу після різдвяної відпустки", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал зіграє в гостях проти Алавеса.