Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Жирона та Алавес.

Каталонська Жирона та Алавес зіграють у рамках сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги на полі стадіону Монтіліві.

Мічел, після перемоги в каталонському дербі над Барселоною (4:2), залучив до стартового складу Порту на правий фланг півзахисту, тоді як Віктор Циганков із травмою залишився поза заявкою, а Артем Довбик знову очолюватиме атаку.

Жирона: Гассаніга — Коуту, Е. Гарсія, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Порту, Мартін, А. Гарсія, Савіо — Довбик.

Запасні: Карлос, Фуїдіас, Бернардо, Арнау, Кебе, Валері, Хуанпе, Торре, Соліс.

Гра Жирона — Алавес почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.