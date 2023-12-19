Іспанія

Українець оформив дубль у цьому поєдинку.

У рамках сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі приймала Алавес. Господарі зуміли здолати гостей, відправивши до їхніх воріт три голи.

Дубль на свій рахунок записав українець Артем Довбик. Таким чином, Ла Ліга визнала українця найкращим гравцем поєдинку.

У списках бомбардирів Довбик випередив Антуана Грізманна (9 голів), а також ділить друге місце з Борхою Майоралем (у кожного — по 10 голів), але в іспанця менше асистів: чотири у Артема, один у Борхи.

На Football.ua доступний огляд матчу Жирона — Алавес.