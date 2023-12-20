Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 18-го туру Прімери, який пройде 20 грудня та розпочнеться о годині 20:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Барселона та Альмерія. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

БАРСЕЛОНА — АЛЬМЕРІЯ

СЕРЕДА, 20 ГРУДНЯ, 20:00. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГУІЛЬЄРМО КУАДРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Барселона не може вважати попередні кілька тижнів успішними, але важко очікувати іншого результату в наступному матчі, крім перемоги господарів. Альмерія є єдиною командою, яка ще не вигравала цього сезону і має лише п’ять очок. Невдача в цьому матчі стала б ганьбою для господарів. Необхідно вигравати.

Дев'ять очок – це відставання чемпіона Іспанії від Жирони, яка лідирує в турнірній таблиці. Колектив Хаві виграв лише один з попередніх чотирьох матчів чемпіонату. Наприклад, зіграв внічию 1:1 з Валенсією, а раніше був змушений визнати перевагу згаданої Жирони (2:4) і поділити очки з Райо Вальєкано (1:1). Тим часом Барселона також програла матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Антверпена. Якщо говорити про перемоги, то перед цим вона була 3 грудня, коли вдалося скромно здолати вдома Атлетіко з рахунком 1:0.

Після 17 зіграних матчів цього сезону Альмерія все ще не виграє. Наразі вони записали п'ять нічиїх і зазнали 12 поразок. Нульова нічия з Мальоркою лише продовжила дані невдачі.

Обидві команди мали можливість змагатися одна з одною в лютому цього року. Матч завершився сенсаційно, бо три очки дісталися Альмерії, яка на власному стадіоні перемогла з рахунком 1:0. Раніше Барселона перемагала цього опонента протягом семи матчів поспіль.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Пенья — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Педрі, Ромеу, Гюндоган — Рафінья, Левандовські, Феліш

Альмерія: Машиміану — Брандаріс, Гонсалес, Монтес, Акієме — Лопі, Баба — Посо, Аррібас, Ембарба — Баптістао

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