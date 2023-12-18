Іспанія

21-річний футболіст може продовжити кар'єру у складі "синьо-гранатових".

Захисник Дженоа Раду Дрегушин цікавий Барселоні, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, Барселона бачить у румунському футболісті "нового Араухо".

Повідомляється, що за Дрегушином стежать ще кілька топ-клубів, включаючи команди з АПЛ. Відступні 21-річного футболіста становлять 30 мільйонів євро.

У поточному сезоні Раду провів 16 матчів у Серії А: на його рахунку один гол та один асист.