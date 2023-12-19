Іспанія

Завершився перший поєдинок 18 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано приймав Валенсію на Кампо де Футбол де Вальєкас.

Протягом першої половини зустрічі команди не встигли порадувати глядачів голами. У другому таймі відкрити рахунок у матчі зуміла Валенсія — відзначився Канос.

Ближче до кінця поєдинку на полі з'явився українець Роман Яремчук, а ще трохи пізніше "кажани" залишилися у меншості через пряме вилучення Корреї. Проте, втримати перемогу і здобути 3 очки їм все ж таки вдалося.

Таким чином, підопічні Рубена Барахи перервали серію з п'яти матчів без перемог у Ла Лізі, тоді як безвиграшна серія Райо Вальєкано продовжилась до восьми поєдинків.

Райо Вальєкано — Валенсія 0:1

Гол: Канос, 61

Попередження: К. Перес, 70, Нтека, 90+5 — Гільямон, 34, Васкес, 50, Амалла, 75, Ф. Перес, 81, Діакабі, 90+5

Вилучення: Коррея, 90+1

Райо Вальєкано: Дімітрієвскі — Раціу (Фалькао, 80), Мумін, Лежен, Чаваррія — Паласон (Гарсія, 81), У. Лопес (К. Перес, 69), Сісс, де Фрутос (Бебе, 69) — де Томас, Камельйо (Нтека, 62)

Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Діакабі, Москера, Васкес (Фулькьє, 71) — Д. Лопес (Ф. Перес, 71), Гільямон, Пепелу, Канос (Гонсалес, 82) — Дуро (Яремчук, 82), Амалла (Г. Пауліста, 90+2)