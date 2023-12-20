Іспанія

Завершилися два матчі 18 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко приймав на своєму полі Хетафе.

На 38-ій хвилині "матрацники" залишися у меншості через вилучення Савича, але це не завадило команді Дієго Сімеоне протягом матчу мати перевагу в рахунку в два м'ячі.

Втім, втримати цю перевагу до фінального свистка Атлетіко не вдалося. За рахунку 3:1 на користь "матрацників" Хетафе вдалося наприкінці матчу забити два голи та врятувати для себе нічию — 3:3.

Атлетіко — Хетафе 3:3

Голи: Грізманн, 44, 69 (пен.), Мората, 63 – Майораль, 53, 90+3 (пен.), Оскар, 87

Атлетіко: Облак – Савич, Вітсель, Ермосо – Льоренте (Моліна, 81), де Пауль (Мората, 57), Коке, Самуел Ліно (Сауль, 81), Рікельме – Депай (Аспілікуета, 40), Грізманн

Хетафе: Сорія – Іглесіас (Суарес, 46), Дуарте, Альварес (Альдерете, 90+3), Ріко (Кармона, 90+3) – Грінвуд, Мілья, Максимович (Мартін, 82), Мата (Оскар, 72) – Майораль, Латаса

Попередження: Савич, 15, Ермосо, 90 – Мілья, 52, Суарес, 68, Оскар, 82

Вилучення: Савич, 38

У паралельному поєдинку Севілья вирушила в гості до Гранада, де зуміла здобути розгромну перемогу.

Команда Кіке Флореса відправила у ворота суперника аж три "сухих" м'ячі.

Гранада — Севілья 0:3

Голи: Педроса, 23, Окампос, 32, Рамос, 49

Гранада: Феррейра – Рікард Санчес, Мікель, Торренте, Нева (Альваро Фернандес, 64) – Гумбау – Пуертас (Кальєхон, 78), Вільяр (Узуні, 46), Серхіо Руїс (Петрович, 64), Сарагоса

Севілья: Дмитрович – Гудель, Рамос, Салас – Хуанлу, Сусо (Буено, 71), Сумаре (Маркао, 87), Олівер, Педроса – Окампос (Рафа Мір, 71), Ен-Несірі (Янузай, 81)

Попередження: Гумбау, 38, Торренте, 57 – Буено, 74