Іспанія

Італійський фахівець учергове прокоментував голкіперське питання.

Напередодні гостьового матчу вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті вчергове в цьому сезоні був змушений відповідати на питання, хто саме буде захищати ворота його команди — іспанець Кепа Аррісабалага чи українець Андрій Лунін?

"Я ще не визначився щодо остаточного вибору на позиції голкіпера. Обидва гравці почуваються добре, я задоволений їхньою формою.

Лунін значно прогресував і продемонстрував велику впевненість останнім часом, а Кепа просто підтримує свій високий рівень.

Після повернення Кепи, я любив винагороджувати обидвох ігровим часом. У завтрашньому матчі Реал зіграє з Кепою у воротах.

Що ж до другої частині сезону, то визначатиму одного з двох уже після Різдва", — заявив італійський фахівець.

Матч Алавес — Реал відбудеться 21 грудня, о 22:30.