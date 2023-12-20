Колектив спробує виграти черговий матч у рамках іспанського чемпіонату.
Бетіс - Жирона - Getty Images
20 грудня 2023, 13:34
Жирона оголосила заявку на матч проти Бетіса.
Повний список виглядає так: Карлос, Гассаніга, Фуїдас, Бернардо, Мігель, Арнау, Давід Лопес, Кебе, Стуані, Довбик, Валері, Алейш Гарсія, Хуанпе, Савіо, Блінд, Торре, Коуто, Соліс, Мартін, Порту, Ерік Гарсія.
Відмічаємо присутність автора дубля у попередньому поєдинку Артема Довбика. Віктор Циганков не встигає відновитися після пошкодження до цієї зустрічі.
Матч Бетіс — Жирона відбудеться 21 грудня о 20:00, текстова трансляція буде доступна на сайті Football.ua.